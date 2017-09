COURTEAU, Charlotte

(née Grandbois)



À Longueuil, le 15 septembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Charlotte Courteau (née Grandbois), épouse de feu Monsieur Régis Courteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (James), Liette (Denis), Louis (Patricia), Hugues et ses petits-enfants Sabrina, Francis, Nicolas, Louis-Éric, Zoé et Éloi, ses frères Michel, Mario et Marc, sa belle-soeur Lise Cantin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2017 de 18h à 21h et le dimanche 1er octobre de 10h30 à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.