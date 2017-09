CAMPEAU née LABELLE Jacqueline

CAMPEAU née LABELLE

À Lachine, le 28 août 2017, est décédée Jacqueline Labelle, épouse de feu Raymond Campeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Diane), Jeannine et Manon (Robert), ses petits-enfants Guillaume, Elizabeth et Amélie, plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2017 à compter de 13h suivi de la cérémonie en chapelle à 15h, à la:2125 NOTRE-DAME, LACHINE, H8S 2G5Des dons à la mémoire de Jacqueline, pour les soins palliatifs du Centre Hospitalier de Lachine, seraient appréciés.