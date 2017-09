4 façons de battre la compétition en recherche d’emploi

Sarah Meublat — 37e AVENUE

Vous êtes convaincu d’être le candidat idéal pour le poste convoité, mais vous n’êtes pas la seule personne considérée ? Comment rayonner au-dessus des autres candidats et vous faire remarquer ?

Créez le buzz

Votre CV est parfaitement construit, propre et concis, mais n’attire jamais l’œil des recruteurs ? Faites-vous aider d’un professionnel pour bâtir un CV en ligne attrayant et dynamique. Illustrez visuellement vos compétences à l’aide de courtes vidéos ou de photographies, et appuyez-les d’exemples concrets et de retours de clients ou d’employeurs. L’important, quelle que soit la forme de CV que vous choisirez, est d’afficher une image professionnelle soignée, allant à l’essentiel, valorisant votre expérience tout en restant personnelle.

Rejoignez la mêlée

Si le monde numérique dans lequel nous vivons impose de développer et d’entretenir sa présence en ligne, les rencontres humaines n’ont jamais été aussi importantes. Pour vous faire remarquer, ne manquez pas les occasions de côtoyer des gens dans les mêmes sphères que l’entreprise ou le type de profils que vous convoitez. Les conférences, 5 à 7, rencontres ou autres événements ne manquent pas.

Soignez la première rencontre

Votre CV a retenu l’attention d’un recruteur ? Félicitations ! Le parcours n’est toutefois pas terminé puisqu’il vous reste à convaincre votre interlocuteur que vous êtes la meilleure personne pour le poste. Comme dans toute rencontre humaine, la première impression est primordiale. Votre attitude en dit long sur votre personnalité et votre gestion du stress. Agissez en conséquence : parlez de façon réfléchie en nourrissant la conversation de questions, regardez votre interlocuteur et prenez quelques secondes pour réfléchir si une question le mérite.

Démontrez votre intérêt

Si l’entrevue s’est bien déroulée et que le poste vous intéresse toujours, prenez le temps de remercier officiellement votre interlocuteur. Plutôt qu’un simple courriel, envoyez-lui un petit mot de remerciement écrit à la main, en réaffirmant votre intérêt pour le poste. Si vous n’avez pas de nouvelles au bout d’une semaine, prenez l’initiative de téléphoner pour faire un suivi. Ne soyez pas trop insistant, mais laissez paraître votre détermination.