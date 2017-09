Tétreault, Lise



Le soleil s'est levé ce matin sans notre Nanou dans ce monde et nous en sommes tout étonnés.Lise Tétreault, Nanou pour les intimes, est décédée le mardi 19 septembre à 23h25, à l'âge de 79 ans. Elle nous a quittés sans souffrance, entourée de l'amour de ses proches et de l'extraordinaire soutien du personnel du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci. Malgré les difficultés qui ont marqué sa vie, elle disait toujours qu'elle avait eu une belle vie. Elle a donné à ses onze descendants de belles leçons d'amour, de résilience et de courage.Ses enfants, Renée Tremblay, Michel Tremblay et Serge Tremblay la pleurent, soutenus par leur conjoint, André Desrosiers, Sylvie Bessette et Karen Proud. Nous parlerons souvent d'elle à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, Catherine Montagne, Simon-Pier Tremblay, Marie-Michèle Tremblay, Gaël Montagne, Maxime-Antoine Tremblay, Olivier Tremblay, Laurie Lefebvre et Félix Lefebvre.Nous organisons une belle fête pour célébrer sa vie, entre nous, selon ses dernières volontés.