DUPUIS, Léopold



À Montréal-Nord, le jeudi 7 septembre 2017 est décédé, à l'âge de 96 ans, Leopold Dupuis.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse, ses frères et soeurs Jacqueline, André, Lucie et Gaëtan (Manon) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 30 septembre 2017 de 12h à 13h, une cérémonie sera célébrée ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.