DUSSAULT, Jean



À Ste-Adèle, le 8 septembre 2017 est décédé Jean Dussault à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Fernande Caron Dussault et le père de Nicole Dussault St-Maurice. Il laisse aussi dans le deuil son gendre Charles St-Maurice, ses petits-enfants Maxime et Véronique St-Maurice, ainsi que de nombreux parents et amis.Au cours de sa longue carrière, il a beaucoup donné au sport amateur Québécois à titre de président de Patinage Québec ainsi qu’au service du marketing à Sports Québec.La famille et les amis pourront célébrer la vie de Jean le dimanche 1er octobre à 13 heures aux Fins Gourmets du Nord, 585 boulevard des Laurentides, Piedmont, QC. Des témoignages seront prononcés à 15 heures, suivis d'un goûter.Une cérémonie religieuse intime pour la famille aura lieu le lundi 2 octobre à 12h30 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Hébergement des Hauteurs.MAISON FUNÉRAIRE TRUDEL