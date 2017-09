MONDOR, François



À Ste-Anne-de-Bellevue, le 20 septembre 2017, à l'âge de 96 ans, est décédé François Mondor, époux de feu Georgianna Dagenais.Prédécédé par ses enfants Jean et Paul, il laisse dans le deuil son fils Luc, sa soeur Thérèse Mondor, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 29 septembre 2017 de 14h à 17h, 19h à 21h et le samedi 30 septembre 2017 dès 9h au:T : 514 721-4925 • F : 514 728-3467(Stationnement privé à l’arrière du salon)Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre 2017 à 10h en l'église Ste-Bibiane (boul. St-Michel, angle rue Dandurand), suivies de l'inhumation au cimetière St-Léonard.