STACEY, Peter-J.



Subitement le 22 septembre 2017, à l’âge de 68 ans, est décédé Peter-J. Stacey, de Kahnawake.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jody-Joseph (Annie), Clint (Jessica) et Leslie-Anne (Wade), ses trois petits-enfants, son frère Dee, sa soeur Christine, ainsi que plusieurs parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:KAHNAWAKETél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis à compter du dimanche 24 septembre 11 heures, jusqu’aux funérailles qui auront lieu le mardi 26 septembre à 14 heures dans le salon funéraire.