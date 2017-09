CYR, Jean-Marie



C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Jean-Marie Cyr, à l’âge de 66 ans, survenu à St-Jérôme, le 21 septembre 2017. Il était le fils de feu Jean-Paul Cyr et feu Anita Delorme.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie Cyr (Guillaume Lacasse), Jean-Philippe Cyr (France Brisebois), ses petits-fils Christophe et Isaac, ses frères Gilles (Sylvio), Mario et Réjean, sa soeur Marielle, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 27 septembre 2017 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le jeudi 28 septembre 2017 dès 10h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le jeudi 28 septembre 2017 à 15h à la Maison de ressourcement Gethsé-Marie (1301 rue Des Lacs, St-Jérôme, QC J5L 1T1).