JACOB, Mario &

MISZTAL, RenataC’est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mario Jacob, 49 ans, et Renata Misztal, 52 ans, survenu le vendredi 11 août 2017.Ils laissent dans le deuil les jumeaux Kevin et Jason 19 ans; les parents de Mario (Claude Jacob et Murielle Allard), ses frères et soeurs, belle-soeur, neveux et nièces; les parents de Renata (feu Jerzey Misztal et feu Helena Petela), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.Nos familles tiennent à remercier du fond du coeur tous les ami(e)s, les voisins de Mario et Renata à Thunder Bay, Ontario ainsi que leurs collègues de travail qui nous supportent et font preuve d’une immense générosité dans cette terrible épreuve.Nos familles recevront les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145, ch. de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 5K2,le samedi 30 septembre de 11h à 15h et une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h, qui sera suivie de l’inhumation des cendres au cimetière du complexe à 15h30.