RIVARD, Joseph



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 septembre 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Joseph Rivard, époux de madame Ginette Vinet Rivard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Marie-Rose (feu Marcel), ses frères Gérard (Huguette) et Émilien (Suzanne) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 30 septembre 2017 à 16h, en la résidence funéraire:ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, Qc, J2X 3M6450-346-6020La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 13h.