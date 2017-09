DANDURAND, Normand



Au CH Cécile Godin, le 20 septembre 2017, à l’âge de 68 ans, est décédé Normand Dandurand, conjoint de Diane Bolduc.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Patrick Canuel) et son fils Patrick (Veronique Joannette), ses petits-enfants Thiery, Yannick, Thomas et Mélia, ses frères et soeurs: Gaetan, Diane, Richard, Pierre, Serge et France, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi qu'autres parent et amis.La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, le samedi 30 septembre 2017 en l’église Saint-Malachie, Ormstown dès 13h30 suivi des funérailles à 15h00.Au lieu de fleur des dons aux Dames Auxiliaires de l’Hôpital Barrie Memorial, 28 rue Gale, Ormstown, Qc J0S 1K0 seraient appréciés.MCGERRIGLE INC. ORMSTOWN, QCTél. 450.829.2214 mcgerrigleinc@gmail.com