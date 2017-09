BRUNET, Jean-Yves



Le 11 septembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Brunet, époux de madame Mariette Tremblay.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Ronald (Ginette), Robert (Louise), Sylvie (Richard), Manon (Richard) et Yves (Monique), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 30 septembre 2017 dès 13h. Une liturgie suivra au salon à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec seraient appréciés.