CARDINAL, Madeleine

née Carmel



De Ste-Catherine, le 21 septembre 2017, est décédée Mme Madeleine Carmel, à l’âge de 87 ans, épouse de feu Guy Cardinal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Suzanne), Jocelyne (Claude) et Sylvain, ses petits-enfants Jean-François (Julie), Frédéric (Julie) et Gabriel (Lili), ses arrière-petits-fils Samm et Hubert, ses soeurs Lucette et Denise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au180, RUE ST-PIERREST-CONSTANT, QCTél : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le jeudi le 28 septembre 2017 de 18h à 21h.La famille tient à remercier Jean-Guy Aubertin son compagnon des vingt dernières années ainsi que tout le personnel du CHSLD de Ste-Catherine pour leurs bons soins. Un merci spécial pour Stéphanie Nichilo pour sa présence dans les derniers moments de Madeleine.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.