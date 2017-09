Simon Viel

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre cher Simon Viel, lundi le 18 septembre dernier, à l'âge de 40 ans.Il laisse dans le deuil ses parents adorés Rino et Micheline, son grand frère Alexandre, son neveu Maxime, sa grand-maman chérie (Lucille), sa complice Valérie et de très nombreux collègues chers à son métier et tous ses amis.Nous vous invitons à vous joindre à nous, mardi le 26 septembre prochain entre 14h et 17h, et de 19h à 21h, au complexe Urgel Bourgie Feron Athos, 1275 avenue Dollard à Lasalle.Nous préférons les dons, à la mémoire de Simon, qui aimait tant la vie, son métier qui était sa passion et ses nombreuses implications dans des événements, toujours prêt à aider : http://fondationrivieres.org/Nous avons déjà reçu de nombreux messages et témoignages touchants, merci de tout coeur pour votre support. Simon était très aimé et tellement bien entouré, nous savons qu'il part heureux, là où il nous attendra les bras grand ouverts.