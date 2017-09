À l’attaque de se lever

Les Remparts ont marqué seulement 187 buts la saison dernière pour terminer au 17e rang des offensives de la LHJMQ. Cette faible production a coûté plusieurs points de classement.

En 2017-2018, même si la mode est aux défensives étanches à travers le circuit Courteau, la clé des succès des Diables rouges passera obligatoirement par une production offensive plus soutenue.

« C’est une certitude, nous devrons marquer plus de buts. Nos vétérans Matthew­­­ Boucher, Olivier Garneau, Derek Gentile et Philipp Kurashev feront leur part, mais d’autres joueurs devront assumer des rôles plus importants à l’attaque. »

Sans dresser de liste exhaustive, il y a fort à parier que Boucher haussera la barre des attentes pour les Louis-Filip Côté, Jesse Sutton et Mikaël Robidoux, des attaquants limités à sept, huit et quatre buts la saison dernière, bien qu’employés sur une base régulière.

Kurashev sous la loupe

Réclamé durant la première ronde de la séance de 2016, le centre Andrew Coxhead (5 buts, 8 aides, en 56 parties) devrait noircir plus régulièrement la feuille de pointage, à l’exemple de l’ailier Olivier Mathieu.

« Effectivement, ce sera une année déterminante pour beaucoup de nos joueurs. Par exemple, Philipp Kurashev devra connaître une bonne saison dans l’espoir d’être repêché tôt lors de la prochaine séance de la Ligue nationale.

« Nous sommes sur la bonne voie et je suis convaincu que d’autres s’extirperont de leur coquille, comme c’est le cas chaque saison. Louis-Filip Côté a été l’un de nos meilleurs durant le camp d’entraînement. À 18 ans, on souhaite que ça débloque dans son cas. »

Défensive équilibrée

Les interrogations semblent moins nombreuses à la ligne bleue, où les Andrew Picco, Benjamin Gagné, Sam Dunn, Christian Huntley formeront l’ossature du corps défensif.

Ils seront mandatés pour partager leur expérience avec les jeunes Tomas Dajcar et Braeden Virtue. « Devant le filet, Dereck Baribeau aura aussi un rôle important dans nos succès », a conclu Philippe Boucher.