LEBEL, Claudette



À Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 18 septembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Claudette Lebel, épouse de feu Jean B. Rioux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Grégoire Rioux (Francine Rodrigue), Micheline Rioux (feu Benoit Vinet), Louise Rioux (Jocelyn Melançon), Diane Rioux (Réjean Morin), Jacques Rioux (Jacqueline Poirier), Lucie Rioux (Pierre-Paul Michaudville), André Rioux (Johanne H. Normand), Carole Rioux (Denis Doyon), et Sylvie Lecompte (Jean-Maxime Lafleur), ses nombreux petits-enfants, ses nombreux arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre 2017 de 11h à 13h et de 15h à 18h, suivi d'une réunion de prières dans la chapelle du complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Claudette.