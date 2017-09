DUBÉ, Jeannine



2 août 1935 - 19 septembre 2017Au CHSLD Idola St-Jean de Laval, le 19 septembre 2017, est décédée Mme Jeannine Dubé, à l’âge de 82 ans, fille de feu Alice Migneault et feu Louis Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (Caroline Robert), Danielle, Valérie (Sylvain Rioux), Marie et Isabelle; ses petits-enfants Catherine, Charles B, Simon, Alexandra, Émile, Rodrigue, Charles R, Félix, Gabriel, Philippe, Julien, Annie et Elisabeth, le père de ses enfants Léopold Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Jusqu’à son départ précipité, elle aura profité du soutien et de l’affection de ses cinq enfants et de ceux qu’elle aimait tant, ses treize petits-enfants.Elle laisse le souvenir d’une femme courageuse et déterminée dans ses choix. Très jeune, elle a développé un sens de fierté et d’autonomie qui ont caractérisé les nombreuses étapes de sa vie. Toujours débordante d’énergie, elle était sans cesse disponible pour sa famille, ses amis et sa communauté. Elle aura été particulièrement proche de ses petits-enfants, qu’elle a tous accompagnés durant l’enfance.Sa famille et ses amis n’oublieront pas sa générosité naturelle et la sincérité de ses sentiments. Son départ est une perte qui ne sera jamais comblée.La famille désire témoigner sa reconnaissance à tout le personnel du Centre Idola St-Jean pour les bons soins qu’elle a reçus.