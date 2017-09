DOUCET, J. Ernest



Le 14 septembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé J. Ernest Doucet, ingénieur retraité du CN, époux de Denise Valade.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Denis), Jean (Carmen) et Jocelyne, ses petits-enfants Marie-Ève, Pierre-Marc, Guillaume et Simon ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 29 septembre de 13h à 15h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.