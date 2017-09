Ce jean mythique des années 1990 ressort des boules à mites

Qui l’eût cru que les grandes tendances de notre jeunesse reviendraient en force aussi vite. Depuis quelques saisons déjà, c’est le retour des années 1990 et les stars portent fièrement les pièces phares de cette époque pas très lointaine.

Après le pantalon taille basse, on laisse place au jean baggy!

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 12 Juil. 2017 à 19h42 PDT

Comment a-t-on pu l’oublier depuis tout ce temps? Facile. Le jean skinny prédomine la sphère du denim depuis plusieurs années grâce à sa polyvalence. Évidemment, on garde cet item devenu un must dans notre garde-robe, mais pour un confort absolu, on se munit de ce pantalon lousse.

Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 19 Sept. 2017 à 22h31 PDT

Comme les vêtements de sport ont la cote en ce moment, il devient naturel d’adopter le jean baggy. Pour un look 100% Sporty Spice, on l’agence à un chandail bedaine et des espadrilles.

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 8 Juil. 2017 à 13h34 PDT

Et puisqu’on est à l’avant-garde des nouvelles tendances, on porte ce denim avec une paire de bottillons. Stylé à souhait!