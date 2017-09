BOUDREAU, Jean-Guy



De Lacolle, le 18 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Guy Boudreau, époux de feu Mme Ouella Dion.Il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Serge), Bertrand, Robert (Carol), Yves (Yolande), Brigitte (Patrice) et Stéphane (Bianca), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère, feu Roch (Ghyslaine), feu Aline (feu Paul) et Marie, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Lacolle, le samedi 30 septembre 2017 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.