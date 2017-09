BÉRUBÉ, Guy, F.É.C.

(Frère Charles)



Frère Guy Bérubé, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé le 14 septembre 2017, à l'âge de 94 ans et 7 mois.Fils d'Albert Bérubé et de Claudia Leblanc, il naquit à Montréal, le 9 février 1923. Entré chez les F.É.C. en 1939, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Montréal (Plessis, Salaberry), Laval (Mont-De-La Salle) et Varennes (Collège St-Paul). Il travailla deux ans en Haïti, puis revint à Montréal où il fut bénévole à l'Escale Notre-Dame.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Monique (feu Thomas Grimes), son frère Jean-Marc (Denise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.L’urne funéraire sera déposée à la chapelle de la300, chemin du Bord-de-l'Eau, Lavalle lundi 25 septembre, de 11h à 21h (prière communautaire à 19h30).Les funérailles auront lieu au même endroit, le mardi 26 septembre, à 10h30.L’inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal. Direction: