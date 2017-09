ST-ONGE, Serge



À Verdun, le 20 septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé Serge St-Onge, époux de feu Claire Daoust.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Louise Myrand), Dominique (Gaston Lamarche) et Guy (Diane Morel), ses petits-enfants Julien, Simon, Mathieu, France, Chantal et Victoria, ses soeurs Marcelle de l'Étoile et Bérangère St-Onge, sa compagne Yolande Lebrun ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 à 10h30 en la chapelle de la Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, suivie d'une réception auCentre funéraire Côte-des-Neiges, 4525 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal.En hommage à M. Serge St-Onge la famille suggère un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.LAURENT THÉRIAULT