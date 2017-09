De l’art pour tous

Dès vendredi, plusieurs institutions de la province ouvriront leurs portes au public dans le cadre des Journées de la culture. Mais par où commencer ? Où aller ? Et quoi voir ? Le Journal vous propose sept activités montréalaises incontournables à inscrire à vos agendas.

Le groupe Les Requins fera revivre les belles années de l’Expo 67 le temps d’un spectacle hommage musical. Au programme, les hits de Joël Denis, Michèle Richard, Les Baronets et autres Bel Canto ayant gravi les palmarès de l’époque. Une soirée résolument rétro qui promet de faire revivre des souvenirs aux plus nostalgiques.

Quelques jours avant l’ouverture officielle de sa 46e édition, le Festival du nouveau cinéma s’invite à la Grande Bibliothèque de Montréal. On aura la chance, entre autres, d’y voir Vaysha l’aveugle et Ma vie de courgette, deux œuvres nommées aux Oscars plus tôt cette année dans les catégories du meilleur court-métrage d’animation et du meilleur film d’animation, respectivement.