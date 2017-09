GUÈVREMONT, Julie



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 15 septembre 2017, à l’âge de 51 ans, est décédée Julie Guèvremont, alias "Étincelle". Elle est allée rejoindre son ami de coeur Pierre Vincent.Julie laisse dans le deuil son fils David, ses parents Lise et Jean-Marc, son frère Sylvain (Chantal), son filleul Guillaume, sa nièce Sabrina, sa grande amie d’enfance Nathalie (Alain), ses oncles et ses tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre 2017 de 18h à 21h et le samedi 30 septembre de 11h à 15h:www.maisonfuneraireroussin.comL’inhumation aura lieu le samedi 30 septembre à 16h, au cimetière St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org