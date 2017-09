Escapade dans le Vieux-Québec

On séjourne à l’Auberge du Trésor pour son charme et son emplacement de choix. On y loge dans l’un des plus vieux établissements du Vieux-Québec. Fort agréable !

On s’imprègne de l’atmosphère unique de l’Auberge du Trésor, au cœur de la vieille ville. En 1783, les maisons ­jumelées servaient de logis à un couple, leurs neuf enfants et leurs quatre domestiques. Transformé en auberge, le bâtiment séduit notamment par sa magnifique ­restauration réussie. Et aussi, par sa ­décoration, son ambiance, ses chambres et son emplacement idéal.

Chambres spacieuses

L’établissement dispose de 23 chambres réparties sur deux étages. Selon ses besoins, on choisit la catégorie standard (un lit à deux places), confort (un ou deux lits à deux places) ou supérieure (au moins un grand lit ou un très grand lit). La catégorie ­supérieure est évidemment plus ­spacieuse que les deux autres. Par exemple, les familles disposent d’une suite dotée d’un très grand lit, ainsi que d’un divan-lit ou encore d’un grand lit accompagné d’un lit à une place. Toutes les chambres ont une salle de bain privée avec une douche. ­Certaines présentent en plus une ­baignoire. Plusieurs profitent d’une vue exceptionnelle sur le Château Frontenac.

Charmante décoration

On adore la décoration, tout en ­simplicité, mais pleine de charme, mettant l’accent sur les murs d’antan en briques et en pierres. Certaines disposent également d’un foyer décoratif. On apprécie cette attention portée à la restauration et à la conservation des lieux et des éléments architecturaux qui nous rappellent que l’on séjourne dans un bâtiment riche en histoire.

L’auberge regorge de beautés comme les nombreuses lithographies en noir et blanc, disposées dans les chambres ou les passages. Elles font foi des événements historiques qui se sont déroulés à la Place d’Armes, en face, qui servait dans les années 1600 de lieu d’exercice militaire. En bref, l’auberge a un charme indéniable qui compense notamment l’absence d’ascenseur­­­ et le ­stationnement à quelques minutes de marche.

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 135 $. On compte entre 5 $ et 17 $ par déjeuner au restaurant 1640.

Services

Forfaits Escapade d’un soir et Table gourmande.

Activités tout près

On découvre les attraits du Vieux-Québec et du Vieux-Port à pied. On se baigne dans l’ambiance divertissante avec les amuseurs publics et les portraitistes de la rue Sainte-Anne.

Coordonnées

Auberge du Trésor

20, rue Sainte-Anne

Québec (Québec)

G1R 3X2

Téléphone : 1 800 566-1876

www.aubergedutresor.com