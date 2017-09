GEOFFRION MAYRAND, Andrée



À Montréal, le 14 septembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Andrée Geoffrion, épouse de feu M. Fernand Mayrand.Elle laisse dans le deuil ses six enfants, Alain (Diane), Johanne (Jean), Ninon (Bernard), Stephane (Linda), Éric (Nathalie) et Christian (Nathalie), ses onze petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses soeurs Lise et Danielle (Pierre-Jacques), sa nièce Viviane, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele jeudi 28 septembre de 16h à 21h et le vendredi 29 septembre de 10h à 12h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 11h30.