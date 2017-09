HUBERT, Madeleine

(née Gauthier)



Le 20 septembre 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée madame Madeleine Gauthier, épouse de feu monsieur Alfred Hubert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Michel), Richard (Nancy), Louis (Andrée), Sylvain (Sylvie) et Dominique (Robert), ses petits-enfants Véronique, Marie-Christine, Jonathan et Jean-François, ses soeurs Gisèle et Lise (Nick), son frère Michel (Estelle), son beau-frère Yvon Hubert ainsi que plusieurs neveux, nièces et amies.Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre 2017 à 11h en l’église de Sainte-Anne-de-Bellevue. La famille recevra les condoléances à l’église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne (www.fondationhsa.ca) seraient appréciés.