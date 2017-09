RENAUD, Guy



Le 15 septembre 2017, à l’âge de 78 ans, est décédé monsieur Guy Renaud, conjoint de Colette Vary.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Daniel, ses soeurs Pierrette et Rolande, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:MONT-SAINT-HILAIRE, QC J3H 3H3Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 29 septembre 2017 de 19h à 21h et le samedi 30 septembre 2017 dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 septembre 2017 à 11h en l’église de Mont-Saint-Hilaire, 260 ch. des Patriotes Nord, J3H 3H4.