ROY (née Richard), Monique



Le 18 septembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée Monique Richard, épouse de Roger Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Steve), Jean-Roger (Francine), Alain (Camille) et Manon (Serge), ses petits-enfants Karine, Kim, Katherine, Nathan, Simon, Tommy et Amanda ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 septembre de 9h à 11h au425, CH. ST-JEANLAPRAIRIE, QC J5R 2K8www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation québecoise du cancer serait apprécié.