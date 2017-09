Partir sur les traces de ses racines acadiennes dans le documentaire Toujours batailleur a profondément remué Zachary Richard. Et arpenter les plaines d’Abraham, vendredi avant de présenter le film au Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), lui a donné l’occasion de rappeler son fort attachement au Québec.

« J’ai découvert ma vocation d’activiste ici, en 1975, quand j’ai joué pour la première fois au Manège militaire. Sans foutre le feu. J’étais dans la rue en 1976 quand le Parti québécois a passé. J’étais effondré en 1980 et j’ai vécu 1995 comme une déception également », a relaté Zachary Richard, lors d’un entretien avec Le Journal.

« Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour moi. Comme ma carrière est basée au Québec, j’aurais pu profiter des crédits d’impôts, de Musicaction et toutes les autres choses que je regarde comme un matou à la fenêtre d’une poissonnerie. Sauf que j’ai un problème existentiel à prêter serment d’allégeance à la reine d’Angleterre. »

Réalisé par Phil Comeau et lancé l’automne dernier, Zachary Richard, toujours batailleur poursuit sa route sans relâche après avoir notamment été présenté aux Nations unies.

« Sans vouloir me vanter, c’est très touchant. C’est l’histoire de ma vie en rapport avec ce phénomène que je comprends encore très mal », dit-il en faisant référence à cette flamme acadienne qui brûle encore, plusieurs générations après le Grand Dérangement qui a notamment conduit nombre d’Acadiens jusqu’en Louisiane.

« Ça résonne avec plein de gens parce que nous sommes tous plus ou moins associés avec cette histoire en Amérique et dans le monde. Nous sommes tous des immigrants ou on a tous connu, dans nos héritages partagés, de l’oppression ou de la violence. »