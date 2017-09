La pierre qui a bâti Montréal

Formes disparues !

Photo courtoisie de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 03Q_E20S44SS1P225.

Des coupoles aux allures de bouteilles ? Et cette rue Cadieux ? Jamais entendu parler ? Ces constructions sont des fours à chaux qui se trouvaient près du coin de la rue Marie-Anne, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Quant à la rue Cadieux, elle se nomme aujourd’hui de Bullion. Le procédé de fabrication de la chaux est aussi ancien que simple : on fait calciner, à environ 1000 degrés Celsius, de la pierre calcaire préalablement concassée. La poudre qui en résulte est ensuite utilisée en maçonnerie. Beaucoup d’anciennes maisons montréalaises étaient recouvertes d’un crépi blanc fait à base de chaux. Aussi prisée pour ses propriétés désinfectantes, on l’utilise dans les fermes et pour tanner le cuir, une autre industrie essentielle du Montréal d’antan. Les fours représentés ici étaient loin d’être uniques. Les secteurs du Mile-End et du Plateau-Mont-Royal actuels comptaient nombre de ces kilns, situés stratégiquement à proximité des carrières, des tanneries ou des cours à matériaux de construction.

Une rue qui porte bien son nom

Vous arrive-t-il d’arpenter la rue des Carrières, aujourd’hui localisée dans le quartier Rosemont ? Vous l’aurez deviné, cette rue tient son nom des nombreuses carrières de pierre qui longeaient ce chemin, au XIXe siècle. Il se prolongeait jusque dans Saint-Louis-du-Mile-End où les rues de Gilford et Berri suivent aujourd’hui son ancien tracé sinueux. Des carrières, mais aussi des usines de traitement de la pierre, du bois ou du goudron jalonnent le chemin qui, à l’époque de la photo, est aussi longé par le chemin de fer du Canadien Pacifique, que l’on distingue en arrière-plan. Les ouvriers qui travaillent dans cette cour de pierre municipale ont dû voir passer les wagons de nombreuses fois ! L’église visible au loin sur la gauche est l’église Saint-Denis, érigée en 1913, qui se dresse rue Laurier Est, face à la station de métro du même nom. C’est dire si le paysage a changé !

La pierre qui a bâti Montréal

La rue des Carrières suit une veine d’un minerai crucial pour le développement de Montréal : le calcaire. Selon le filon, on l’utilise pour la production de chaux ou pour la construction. C’est la fameuse « pierre grise » qui aura bâti la vieille ville, de l’église Notre-Dame à l’Hôtel-Dieu, en passant par nombre d’institutions, d’infrastructures et de résidences. Les ouvriers qui exploitaient ces carrières au XIXe siècle étaient surnommés « pieds-noirs » ! Les travailleurs dans la cour de pierres sur notre photo semblent plutôt s’occuper de pierres dites « de parement » soit des pièces utilisées dans le mobilier urbain ou pour recouvrir des ouvrages de brique.