La saison de la renaissance

Parole de Philippe Boucher, les années de vaches maigres, ponctuées de grandes liquidations durant le temps des Fêtes, sont terminées chez les Remparts de Québec !

Au terme de deux campagnes durant lesquelles celui qui cumule les fonctions d’entraîneur en chef et de directeur général a dû se départir de joueurs clés pour renflouer une banque de choix de repêchage décimée par le mandat d’organiser le tournoi de la Coupe Mémorial au Colisée Pepsi en mai 2015, les Diables rouges voient enfin poindre la lumière au bout du tunnel grâce à un groupe de jeunes hockeyeurs remplis de promesses.

« Je n’aime pas me situer dans un cycle et employer le mot reconstruction, mais avouons que ce fut le cas durant les deux dernières années. »

« Période difficile »

« Nous avons dû liquider de bons éléments pour obtenir des choix de repêchage. Ce fut une période difficile, mais nous avons quand même pu tirer du positif durant les deux dernières saisons.

« On a parfois tendance à l’oublier, mais l’an dernier nous étions près du premier rang de notre division aux Fêtes et nous formions la meilleure équipe de la ligue sur la route.

« Ce furent ensuite les blessures – Matthew Boucher (entorse à la cheville), Olivier Garneau (fracture au poignet) et Dmitry Buynitskiy (bursite au talon) – qui ont saboté notre fin de campagne. Durant les séries éliminatoires, on s’est présenté à Bathurst avec neuf attaquants et notre élimination rapide a fait oublier plusieurs aspects positifs de cette saison », a rappelé Philippe Boucher.

Un noyau à développer

Quinze des 25 joueurs confirmés au sein de l’édition 2017-18 seront âgés de 16, 17 et 18 ans en lever de rideau de cette 21e saison des Remparts.

« Malgré une équipe encore jeune, on se voit parmi le peloton (de tête) cette saison. Mieux, nous comptons sur de bons vétérans pour encadrer nos jeunes. Des gars prêts à assumer leur rôle de leaders.

« Donnons-nous le droit d’être positifs ! Nous alignons 25 joueurs de calibre junior majeur et nous comptons de bons espoirs dans le midget AAA. Des jeunes dont nous prendrons plaisir à surveiller la progression cet hiver. »

Une dernière dette à payer

Sur l’hypothèque levée pour la coupe Mémorial, il restera à régler une seule dette contractée. Celle auprès des Mooseheads de Halifax pour la location des services du gardien Zachary Fucale et du défenseur Matt Murphy à l’aide des choix de première et deuxième rondes en 2018.

« Nous avons maintenant suffisamment de choix de repêchage dans notre banque, rétorque Philippe Boucher.

Ainsi, à Noël, nous serons capables d’aller chercher la ou les pièces manquantes », assure le patron des opérations hockey des Québécois.

FICHE DES REMPARTS SOUS PHILIPPE BOUCHER Saison Fiche PTS Rang Séries 2013-14 39-17-5-7 90 7e Déf. en 1/8e 2014-15 40-25-1-2 83 4e Déf. en finale 2015-16 28-33-6-1 63 12e Déf. en 1/8e 2016-17 31-30-4-3 69 11e Déf. en 1/8e

Fiche saison régulière : 138-105-16-13

Fiche éliminatoires : 16-15-4-0