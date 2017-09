L'ami à ne pas avoir

Ils occasionnent des revirements, quelques moments d’angoisse, malmènent nos personnages préférés. Ils nous tiennent aussi en haleine semaine après semaine. Il y a certains personnages de nos séries que nous n’aimerions pas avoir dans notre entourage. Des gens toxiques ou des fauteurs de troubles. Pour les auteurs, ils sont précieux et stimulent leur créativité. Nous, on les fuirait. Mais au petit écran, on les tolère avec une quasi-affection.

Laurent Cloutier

(Patrick Labbé) de District 31 Photo courtoisie Laurent est un pourri, un enquêteur corrompu, compétitif. Il s’est fait avoir à son propre jeu quand Nadine a découvert son cirque le menant derrière les barreaux. Puis, il a tout perdu, y compris son fils. Rappelons-nous qu’à la fin de la saison dernière, Laurent, évadé de prison, harcelait Nadine avec des appels menaçants. Aujourd’hui, on apprend qu’il sera le témoin vedette de la commission publique sur l’écoute électronique, qu’il est sous haute protection policière et qu’autour des quelques bouteilles de vin, lui et Nadine se seraient soudainement réconciliés... Les conflits d’une saison complète réglés en quelques minutes au début d’un épisode... C’est louche ! Nadine et gens du 31, restez vigilants !