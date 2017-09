Laperle 10e au terme d’une course folle

​LOUDON | Au moins six drapeaux jaunes et deux drapeaux rouges. La course de la série American Canadian Tour (ACT) disputée à Loudon samedi s’est terminée comme elle a commencé : dans le chaos.

Si bien qu’après seulement 18 des 50 tours prévus, les officiels n’ont eu d’autres choix que de mettre fin à l’épreuve en raison de la noirceur.

Cinq des huit Québécois inscrits ont survécu à cette hécatombe après laquelle 14 des 40 engagés n’ont pu rallier l’arrivée en raison d’accidents.

Patrick Laperle a été le meilleur représentant de la Belle Province en terminant à la 10e place, juste devant Dany Trépanier.

Michael Lavoie (14e), Patrick Cliche (16e) et Mathieu Kingsbury (24e) ont également été en mesure de rentrer à bon port.

« C’était dangereux... »

Jean-François Déry, dès le premier tour, Jonathan Bouvrette et Gaétan Gaudreault ont, quant à eux, été contraints à l’abandon en raison d’accrochages.

« C’était tout simplement dangereux de courir ici, a expliqué Trépanier. Ça frappait de partout. »

Trois drapeaux jaunes ont marqué les trois premiers tours de cette course folle remportée par l’Américain Woody Pitkat. De longues interruptions ont été nécessaires pour déplacer les voitures amochées. Les tours parcourus sous une neutralisation ne sont pas comptabilisés en série ATC.

Tirage au sort

Cinq des Québécois avaient pourtant percé le top 10 lors de la seule séance d’essais libres de la matinée, mais les positions sur la grille de départ ont été déterminées, selon le vouloir des promoteurs de la série, par tirage au sort. La plupart des plus rapides se sont retrouvés en milieu de peloton lorsque le drapeau vert a été agité.

« C’est ce qu’ils veulent avec cette procédure, s’est exclamé Bouvrette. Des accidents à répétition et beaucoup de dommages aux voitures. On veut créer du spectacle et beaucoup de dépassements. On ne pense pas à l’argent qu’on doit investir. »

Victoire et 2e titre pour Bédard

Profitant d’un accident au premier tour impliquant Kevin King, le seul pilote qui pouvait l’inquiéter dans la course au titre, Olivier Bédard, a été couronné champion de la Coupe Nissan Micra 2017, samedi au circuit Mont-Tremblant.

Le pilote de 19 ans a remporté l’épreuve longtemps interrompue et conclue après seulement six tours de débats.