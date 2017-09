Le prolongement de Félix-Leclerc fortement réclamé dans Portneuf

Le projet de prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc jusqu’à Saint-Augustin bénéficie de l’appui «unanime» des élus municipaux de la région de Portneuf, assure le député Michel Matte, venu prêter main forte à la candidate libérale dans Louis-Hébert, Ihssane El Ghernati.

Dans un communiqué qui sera diffusé aujourd’hui et dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie, le député libéral de Portneuf fait valoir que le prolongement vers l’ouest de l’autoroute 40 jusqu’à la route 367 à Saint-Augustin-de-Desmaures serait bénéfique pour l’ensemble des citoyens de sa circonscription et ceux de Louis-Hébert.

Photo courtoisie

M. Matte dit en avoir «discuté à maintes reprises avec les élus municipaux de sa région qui sont, de façon unanime, favorables à ce prolongement».

En unissant leurs efforts, M. Matte et la candidate libérale dans Louis-Hébert, Ihssane El Ghernati, promettent de faire le maximum pour faire avancer le projet au sein de l’équipe gouvernementale.

L’engagement no.1 du PLQ

Mme El Ghernati a fait du prolongement de l’autoroute de la Capitale son engagement numéro un en vue de l’élection partielle du 2 octobre. Lors d’un tout premier débat radiophonique, mercredi dernier, la candidate libérale a raconté que les citoyens de Louis-Hébert sont nombreux à lui parler de ce projet.

Dans les années 70, une longue emprise a été acquise par voie d’expropriation par le ministère des Transports en vue du prolongement éventuel de l’autoroute de la Capitale jusqu’à la route de Fossambault à Saint-Augustin.

Le projet, qui n’a jamais été concrétisé, a refait surface il y a un an presque jour pour jour, lorsque le ministre de la Capitale-Nationale, François Blais, a décidé de le ramener à l’ordre du jour.

Lors de l’annonce de travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV, le mois dernier, le ministre Blais a signalé que tout serait planifié en fonction du prolongement éventuel de l’autoroute Félix-Leclerc.

Appui de Juneau

«Le projet du prolongement de l’autoroute 40, non seulement on l’appuie, mais on l’a demandé par voie de résolution au conseil municipal», a réagi le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau.

Mais «ce n’est peut-être par la seule solution», a rappelé M. Juneau, qui demande aussi à ce que la route 138 soit élargie avec une troisième voie en alternance, une solution que privilégie la candidate caquiste Geneviève Guilbault.