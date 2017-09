Les Alouettes encaissent un sixième revers de suite contre les Argonauts à Toronto

TORONTO | Lors de leur dernière visite au BMO Field, les Alouettes avaient été dominés de la première à la dernière seconde. On a assisté à un copier-coller de cette rencontre, hier soir.

Et le résultat fut tout aussi désolant. Les Alouettes ont subi un revers de 33-19 contre les Argonauts dans un autre match à sens unique.

Pour le club

montréalais qui encaissait un sixième revers consécutif, il s’agit d’un autre clou dans le cercueil de leur saison 2017 et l’équipe de Marc Trestman l’a bien enfoncé. En l’emportant, les Argonauts sont assurés d’avoir l’avantage au bris d’égalité si les deux formations finissaient avec le même nombre de points au terme du calendrier régulier.

C’est un avantage important lorsqu’une équipe se prépare pour les dernières semaines d’activités.

Pour ce qui est du match, il n’y a pas un qualificatif assez fort pour l’apposer à celle des Alouettes. On a l’impression qu’on les a tous utilisés pendant cette série d’insuccès.

Si la défensive avait été en mesure de contenir les ardeurs des Argonauts lors des premières minutes, elle ne pouvait rien contre les mauvais jeux du quart Darian Durant. Il s’est encore surpassé au chapitre des mauvaises décisions avec trois autres interceptions.

Son unité a été à son image: désorganisée. Pendant que deux de ses receveurs étaient au même endroit, Durant a lancé une passe au goût du demi défensif Alden Darby qui l’a rapporté dans la zone des buts pour un touché. Cette séquence de 75 verges a brisé les reins de sa formation qui avait limité l’adversaire à quatre placements jusqu’à ce moment.

Comme si ça n’allait pas déjà assez mal, les Alouettes n’ont pas inscrit de points au premier quart pour une sixième partie de suite. Pas le meilleur moyen pour donner du rythme à une attaque qui est anémique depuis le mois de juillet.

Certes, il y a eu les touchés de Tyrell Sutton et de Samuel Giguère en deuxième demie, mais ce fut trop peu trop tard.

La revanche de White

Puis, avec trois minutes à jouer à la première demie, deux anciens joueurs des Alouettes sont revenus hanter leur première équipe dans la LCF.

Tout d’abord, Mitchell White a réussi la première de ses deux interceptions dans le match alors que les visiteurs étaient au coeur de leur meilleure séquence à l’attaque de la soirée. Il a simplement été plus combatif qu’Ernest Jackson qui a eu des airs d’un jongleur du Cirque du Soleil.

Avec un retour de 53 verges, White a placé sa formation en bonne position pour marquer des points. Il n’en fallait pas plus au quart Ricky Ray pour rejoindre S.J. Green dans la zone payante. Contrairement à la dernière visite des Alouettes dans la Ville Reine, le demi-inséré a connu une soirée plus tranquille.

Il a plutôt laissé le plancher au porteur de ballon James Wilder qui a fini la rencontre avec des gains combinés supérieurs à 200 verges, dont une course de 75 verges bonne pour un majeur au troisième quart.

On a congédié Noel Thorpe en pensant que Greg Quick pourrait avoir des solutions pour la défensive des Alouettes. À l’instar de son prédécesseur, Quick paye pour les mauvaises décisions prises par Kavis Reed avant la présente saison et il ne pourra pas faire des miracles.

Un autre entraîneur en danger ?

Après les congédiements de Jacques Chapdelaine et Noel Thorpe, est-ce que le coordonnateur des unités spéciales Bruce Read sera le prochain à lever les feutres ?

À la lumière de ce qu’on a vu hier, ce n’est plus lui qui donne les directives aux membres de son groupe. La preuve ? Avant le botté d’envoi où les Alouettes devaient recevoir le ballon, c’est Kavis Reed qui était sur le terrain pour motiver les troupes et non Read. Il a donné l’impression qu’il était un simple spectateur avec le plan de match dans sa poche arrière.

S’il ne remet pas sa démission, Read sera vraisemblablement congédié au terme de la saison 2017. On se souvient qu’il avait été embauché par Chapdelaine et non Reed. Ce qui fera de lui une cible facile lorsque les prochaines décisions seront prises.

Le bloqueur Jovan Olafioye et le demi-inséré Nik Lewis n’ont pas été en mesure de compléter la rencontre en raison de blessures au bas du corps.