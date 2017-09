Les parasites au bureau

Violaine Ducharme – 37e AVENUE

Ce n’est pas tout le monde qui fonctionne bien en équipe: certaines personnes adoptent des comportements nuisibles au fonctionnement de l’équipe et vont même jusqu’à en plomber la performance. Bienvenue dans le monde des parasites au travail.

On a tous connu un collègue qui, par sa paresse, son manque d’engagement ou sa contribution réduite aux tâches à accomplir, minait le climat et la productivité de l'équipe. Ce genre de comportement peut générer une bonne dose de frustration, étant donné que tous n’ont pas la même charge de travail, et peut même menacer les performances de l’équipe. «Je crois beaucoup à l’expression: “Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible”, ce qui signifie qu’une seule personne peut réellement affecter le travail d’une équipe au complet», dit Caroline Aubé, professeure agrégée à HEC Montréal.

Solidifier la chaîne

Au lieu de laisser croître l'exaspération de l’équipe à l'endroit du parasite, le gestionnaire doit donc établir un diagnostic des causes, analyser la fréquence et la prévalence des comportements et s’interroger sur les pratiques de gestion si cette prévalence est alarmante.

«La cause peut être un problème de reconnaissance collective, ce qui ne permet pas de suivi individuel et ouvre la porte à ce genre de comportement», suggère Mme Aubé. Dans cette optique, on essaiera de stimuler l’effort collectif et l’esprit d’équipe afin que chacun des membres comprenne son importance et son impact au sein de sa cellule de travail. Développer des outils en ce sens permettra ultimement de régler le problème à la source.

Peut-on intervenir de façon personnelle? Oui, si la culture, les valeurs et les normes de l’entreprise le permettent. Cela dépend également de la maturité de l’équipe, qui, selon Caroline Aubé, constitue un «puissant levier» pour changer les choses dans ce genre de contexte. «Il n’y a rien de plus fort que les normes de groupe pour régler des problèmes de performance», conclut-elle.