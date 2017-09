L’Océanic surprend les Sags en prolongation

Saguenay | La première victoire des Saguenéens de Chicoutimi attendra. La troupe de Yanick Jean s’est inclinée pour une deuxième fois en moins de 24 heures, cette fois par la marque de 2 à 1 en prolongation face à l’Océanic de Rimouski, samedi après-midi.

C’est grâce à un but de l’attaquant Alex-Olivier Voyer que l’Océanic a réussi à obtenir sa première victoire de la saison. L’attaquant de 18 ans a coupé vers le filet avant de déjouer le jeune gardien des Sags Alexis Shank d’un bon tir dans la partie supérieure.

« C’est bon pour tout le monde. Il faut travailler pour aller chercher nos buts en ce moment, et puis c’est excellent pour la jeunesse, a noté l’entraîneur-chef des visiteurs, Serge Beausoleil. Il fallait générer un peu plus d’action en offensive et je pense que c’est ce qu’on a fait en troisième période », a-t-il poursuivi.

Amélioration

Du côté des Sags, Yanick Jean a trouvé qu’il y a eu de l’amélioration par rapport au match de la veille, où ils s’étaient inclinés par la marque de 3-1 face aux Remparts de Québec.

« Je pense qu’il y a une grosse différence entre le match de samedi et celui d’aujourd’hui. J’ai l’impression qu’on a fait un pas en avant, oui il y a eu des erreurs et c’est tout à fait normal », a dit le grand manitou des Bleus.

Kotkov et Houde se complètent

Le premier trio des Sags, notamment composé de Samuel Houde et de Vladislav Kotkov, a été le seul à s’inscrire sur la feuille de pointage chez les locaux et une chimie semble s’installer entre les deux joueurs malgré que le joueur russe ne parle pas beaucoup l’anglais.

« Il (Kotkov) est quand même bon en anglais. Il y a les jumeaux Klima qui sont capables de parler avec lui en russe, donc c’est comme ça qu’on traduit quand on ne connaît pas les mots qu’il veut dire, mais je comprends quand même bien », a mentionné Houde.

Le pilote des Bleus était pour sa part bien satisfait du travail de ses deux joueurs sur le premier trio. « Aujourd’hui c’était mieux que samedi, où on a été un peu obligé de brasser les cartes. (...) C’est deux jeunes de 17 ans qui vont grandir ensemble », a-t-il analysé.

Les Sags tenteront de signer une première victoire cette saison, mercredi soir, alors que le Drakkar de Baie-Comeau sera le visiteur au Centre Georges-Vézina.