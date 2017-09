Lumière sur le pont de Québec

Un siècle après son ouverture, bien des yeux seront rivés sur le pont de Québec, une occasion en or pour faire cheminer le sempiternel dossier de la peinture et ainsi freiner la progression de la rouille sur cette figure emblématique de la région.

Devant l’ampleur du projet, au début du siècle dernier, les constructeurs du pont de Québec affirmaient qu’une fois terminé, ce pont pourrait être qualifié de huitième merveille du monde. Comme l’évoque Michel L’Hébreux, dans son superbe ouvrage sur l’histoire du pont, cette expression fut maintes fois reprise, depuis, pour désigner le caractère exceptionnel de l’infrastructure.

Désigné par le premier ministre Wilfrid Laurier à l’époque comme « la grande œuvre de la Confédération », le pont de Québec a aussi été nommé Monument historique international du génie civil, en 1987. Il est également devenu Lieu historique national en 1996. Il demeure l’un des ponts les connus dans le monde.

Il m’est souvent arrivé de me demander ce que penseraient nos prédécesseurs de l’époque de l’état dans lequel l’infrastructure se trouve 100 ans plus tard. Témoins des multiples étapes de la construction du pont, mais aussi des différentes tragédies ayant marqué son histoire, ils seraient­­­­ à coup sûr choqués et déçus de voir qu’un tel monument se détériore impunément.

Cet état de fait est d’autant plus incompréhensible qu’une grande majorité de gens tiennent à leur pont et souhaitent le voir préservé, comme le démontrait un sondage Léger commandé par la Chambre de commerce de Québec au printemps.

Négligences multiples

Pour la petite histoire, que relate M. L’Hébreux dans son livre, en 1993, le pont et des terrains évalués à 104 M$ à l’époque furent cédés en secret par le fédéral au Canadien National (CN), pour la somme de 1 $. Nous sommes alors tout au début du gouvernement conservateur de Kim Campbell. Le CN gérait et entretenait le pont depuis 1923.

Or déjà, il appert que les fonds investis sont insuffisants depuis des années. Il en résulte une dégradation de l’état du pont, qui aurait notamment besoin d’être repeint. Le CN ne tarde pas à invoquer des moyens financiers limités pour remédier à la situation.

Plusieurs pourparlers dans le but de trouver une solution avortent entre le CN et les gouvernements fédéral et provincial. Il est même question, en 1994, que le CN cède l’infrastructure au gouvernement du Québec.

Cette même année, un rapport d’inspection du pont démontre que des amincissements considérables du métal sont visibles sur certaines parties. Souhaitant un règlement entre les parties, Jacques Jobin, qui était à ce moment chef de l’opposition à la Ville de Québec et porte-parole pour la Coalition pour la sauvegarde du pont, trace alors un constat toujours aussi valable aujourd’hui­­­.

M. Jobin, qui a depuis repris du service dans le dossier grâce à la Société de valorisation du pont de Québec, évoquait la grande part de responsabilité du fédéral pour avoir négligé d’entretenir un bien qui lui appartenait jusqu’en 1993. Il soulignait également que le provincial devait aussi faire sa part puisque les automobilistes utilisaient le pont depuis 1929. Enfin, il affirmait que le CN devait prendre ses responsabilités en tant que propriétaire et utilisateur du pont.

En 2005, la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, statuait que si le CN s’en lavait les mains, c’était un peu la faute du ministère des Transports, qui n’avait pas respecté certains principes de gestion et n’avait pas assez analysé les risques avant de lui céder une infrastructure de transport essentielle, à laquelle les gens de Québec sont très attachés, écrivait-elle.

Cette négligence explique bien pourquoi le fédéral a échoué en cour, où il réclamait que le CN termine les travaux de peinture qui n’ont été réalisés qu’au tiers en raison de l’explosion des coûts.

Dénouer l’impasse

Plus de 20 ans après, il est incroyable de constater à quel point le dossier piétine encore. Pendant la campagne électorale de 2015, les candidats libéraux fédéraux de la région de Québec s’étaient pourtant engagés à régler le dossier de la peinture au 30 juin 2016. À défaut de quoi, le gouvernement libéral « responsable » s’était engagé à prendre les dispositions appropriées afin de dénouer l’impasse.

Des dispositions, vous l’aurez compris, dont on n’a pas encore vu la couleur. Le but de ces célébrations organisées par les Chambres de commerce de Québec et de Lévis ne consiste pas à contraindre les parties à s’entendre pour que le pont soit repeint. L’occasion est toutefois belle pour faire pression.

Les citoyens doivent maintenant participer en grand nombre aux célébrations afin de montrer cet attachement qui les lie à ce monument et réclamer que les travaux de peinture soient faits. Ils sont après tout en droit de réclamer qu’on leur redonne cette fierté.