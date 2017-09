Maskinongé: trucs et astuces

De nombreux manieurs de perche concentrent leurs efforts à proximité des hauts fonds et des plateaux adossés à des escarpements abrupts. Pour sa part, Luc préfère les fonds mous des baies et de certaines structures, car on y retrouve le mets préféré de ces ogres, qui n’est pas le doré comme le croient à tort plusieurs amateurs, mais plutôt la carpe. S’il ne trouve pas les poissons visés dans de tels types d’environnement, il n’hésitera pas à prendre le large et faire plonger ses offrandes à plus de 7, 10, voire même 15 mètres de profondeur. Il est alors plus facile de localiser les maskis avec son sonar, puisque les faisceaux de votre appareil couvrent une zone beaucoup plus large qu’en eaux peu profondes.