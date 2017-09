Pour la dernière fois...

LOUDON | Les spectateurs présents à Loudon dimanche verront Dale Earnhardt Jr y disputer sa 35e et dernière épreuve sur l’ovale d’un mille du New Hampshire.

Le pilote le plus populaire de la Coupe Monster Energy poursuit ainsi sa tournée d’adieu, lui qui a annoncé en avril dernier qu’il mettait fin à sa carrière à l’occasion de la dernière étape de la série, le 19 novembre prochain à Home­stead, en Floride.

Dale Earnhardt Jr, âgé de 42 ans, a pris une sage décision. Probablement sur le conseil de ses médecins qui craignaient qu’une autre commotion cérébrale ne lui soit très néfaste.

« Je ne disparaîtrai pas, a-t-il rassuré en conférence de presse à Loudon. Vous ne me verrez plus derrière le volant, c’est vrai, mais je vais revenir ici au cours des prochaines années. »

Earnhardt, comme Jeff Gordon, restera une figure très présente dans les paddocks puisqu’il a accepté un rôle d’analyste du NASCAR, cette fois au réseau NBC Sports.

« Je vais vivre une toute nouvelle expérience l’an prochain, dit celui qui n’aura jamais remporté le championnat de la série. En espérant que les pilotes, qui ont été des rivaux pendant toutes ces années, ne seront pas choqués par mes commentaires ! »

« L’ambiance va me manquer »

Copropriétaire d’une écurie en série XFinity, Earnhardt se dit très très heureux de rester impliqué dans la discipline-reine du NASCAR.

« Mon travail, souligne-t-il, me permettra de rester en contact avec tous ces gens que j’ai côtoyés au fil des ans. J’avoue toutefois que cette ambiance dans le garage et les discussions avec les membres de mon équipe vont me manquer. »

En convalescence, Earnhardt avait d’ailleurs raté les deux épreuves présentées à Loudon l’an dernier. Un circuit où il n’a jamais gagné.

« Il me reste une chance pour parader dans le cercle du vainqueur », ajoute-t-il.

Il s’élancera du 15e rang lorsque le signal du départ sera donné vers 14 h dimanche.

« Je vais garder de bons souvenirs de Loudon, un endroit qui attire de véritables passionnés du NASCAR. C’est un circuit très exigeant, où il est très difficile de doubler. Mais, contrairement à d’autres pistes de ce genre peu propices aux dépassements, on s’y plaît beaucoup. »

Truex le plus rapide

Martin Truex Jr, gagnant de la première étape des séries éliminatoires disputée à Chicago la semaine dernière et seul pilote officiellement qualifié pour la deuxième ronde qui s’amorcera à Charlotte le 8 octobre, a réalisé le chrono le plus rapide de la dernière séance d’essais libres en Coupe Monster Energy, samedi.

Il a parcouru l’ovale de Loudon en 28,932 s pour devancer Kevin Harvick de trois petits millièmes de seconde.

Détenteur de la position de tête pour l’épreuve de dimanche, Kyle Busch (28,961 s) s’est pointé au troisième rang devant Daniel Suarez (28,963 s). Kyle Larson (deuxième meilleur temps en qualifications) et Ryan Blaney ont suivi dans l’ordre avec des temps de 28,965 s et 29,008 s, respectivement.

Logano : « Une vraie farce »

Les officiels de NASCAR n’entendent pas à rire. Parlez-en à Joey Logano.

Pour avoir raté l’inspection qui précède la séance de qualifications, vendredi, et ce, à quatre reprises, le pilote de l’écurie Penske occupera non seulement la 39e et dernière position sur la grille de départ, mais il a été aussi interdit de participer à l’ultime séance d’essais libres de samedi matin.

Photo AFP

Pire encore, il a été forcé de suivre cette séance de 50 minutes depuis la zone des puits dans son bolide avec son casque sur la tête et ses ceintures de sécurité attachées.

« Une vraie farce, s’est-il exclamé quand il est sorti de sa voiture. Je ne comprends pas cette décision complètement stupide de m’empêcher de sortir de ma voiture. Ça fait très mal paraître notre sport. »

► Les temps sont durs : pour la 17e fois en 28 épreuves cette saison, la série NASCAR Monster Energy n’a pas atteint le plateau des 40 engagés, alors que 39 pilotes sont présents à Loudon. À deux occasions cette année, le Michigan (18 juin) et Watkins Glen (6 août) n’ont d’ailleurs attiré que 37 inscrits.

► Une seule course par année : parlant de dernière fois, les pilotes de la Coupe Monster Energy effectueront dimanche leur ultime présence à Loudon en septembre. Cette épreuve sera remplacée par Las Vegas la saison prochaine. L’ovale du New Hampshire conserve toutefois son épreuve en juillet.