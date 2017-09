Similitudes entre les Emmys et les Gémeaux

Dimanche soir, tant à Los Angeles qu’à Montréal, on célébrait la télévision. Les stars du petit écran avaient enfilé leurs plus beaux atours pour souligner les émissions à succès de la dernière année. Alors que l’on évoque souvent que « nos » tapis rouges ressemblent de plus en plus à ceux d’Hollywood, celui-ci était particulièrement marquant puisque les similitudes étaient nombreuses : le blanc, le jaune, le vert, les décolletés profonds, la veste pour hommes, les silhouettes de vamp et de déesses grecques, sans compter des marques, dont Elizabeth Kennedy et Rosie Assoulin, qui ont été mentionnées de part et d’autre de la frontière.

Photo AFP

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Véronic DiCaire était chic et désinvolte dans sa création Maison Marie Saint Pierre, accessoirisée de bijoux en or Tiffany & Co., alors qu’Angela Sarafyan jouait les vamps dans une robe sirène Elizabeth Kennedy.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo AFP

Pas de smoking noir pour Vincent Leclerc et Donald Glover. Le double gagnant avait opté pour un tuxedo Gucci mauve (rehaussé d’un mouchoir jaune), alors que l’interprète de Séraphin Poudrier a préféré une approche plus sobre en enfilant une veste en velours PK Subban pour RW&CO.

Photo WENN.com

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Shailene Woodley et Anne-Élisabeth Bossé avaient toutes les deux opté pour des robes vertes à fines bretelles et aux décolletés plongeants ; une création en velours Ralph Lauren Collection pour l’une et une déclinaison en chiffon (modèle Elif) de la Boutique 1861 pour l’autre.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Photo WENN.com

Halston Sage et Evelyne Brochu incarnaient des déesses contemporaines dans ces robes aux corsages originaux, respectivement, de Zac Posen et UNTTLD.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Photo WENN.com

Reese Witherspoon a adopté la veste en satin sans pantalon de Stella McCartney, tandis que Valérie Chevalier a choisi le tailleur satiné de Topshop féminisé au contact d’escarpins et d’une minaudière rose poudré.

Photo AFP

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Evan Rachel Wood adoptait une fois de plus le look androgyne avec cet ensemble Jeremy Scott pour Moschino, même si les pantalons à jambes XL donnaient une impression de jupe. Un détail que l’on retrouve dans la tenue Rosie Assoulin que portait Maripier Morin. Photo Agence QMI, Dario Ayala Photo AFP