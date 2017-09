Sur le toit du géant de l’Atlas

L’ascension du plus haut sommet d’Afrique du Nord, le mont Toubkal, partie prenante de la chaîne du massif de l’Atlas, attire de plus en plus d’adeptes de randonnée, car il est relativement facile d’un point de vue technique, et ce, malgré son pic perché à 4167 mètres.

Le parcours usuel débute à Imlil, un village berbère d’un peu plus de 10 000 habitants, campé à flanc de montagne. Bien que la route directe puisse se faire en deux jours intenses, plusieurs options, aux durées et difficultés variables, s’offrent pour se rendre à destination.

Photo courtoisie, Jadrino Huot

La voie dite classique traverse brièvement une forêt, avant d’emprunter un chemin muletier bien balisé. Le décor devient vite aride et désertique, au point où les seuls signes de vie visibles sont les autres marcheurs, les vendeurs de rafraîchissements et quelques chèvres.

Ce sentier peut toutefois être très achalandé en haute saison, ce pour quoi une approche par la vallée voisine d’Azzaden, plus panoramique, se veut un choix judicieux. Le site de pèlerinage de Sidi Chamharouch peut aussi constituer un bel endroit pour une pause.

Photo courtoisie, Jadrino Huot

Refuges

Après une montée de 1500 mètres sur 12 kilomètres pour quatre à sept heures de marche, l’arrivée aux refuges est certes bienvenue. Une présence hâtive permet de plus de s’acclimater à l’altitude qui peut jouer quelques vilains tours à certaines personnes.

Photo courtoisie, Jadrino Huot

Deux gîtes se trouvent côte à côte, soit celui nommé Toubkal ou Neltner, géré par le Club alpin français de Casablanca, et un autre, plus récent, appelé Mouflons. Chacun offre des repas, des lits superposés en dortoirs, ainsi que des douches et toilettes communes.

En période estivale, il est aussi possible de planter sa tente dans les environs.

Dernière ligne droite

Un réveil des plus matinaux augmentera les chances d’avoir de meilleures vues tout en haut. Les premiers pas se feront donc à la lueur d’une lampe frontale, avant que le soleil ne se pointe enfin le bout du nez pour donner une dose d’énergie avant la dernière ligne droite.

Le chemin marqué de cairns zigzague sur le côté sud du massif avec une pente modérée, mais régulière, jusqu’au col Tizi n’Toubkal. Vous suivrez ensuite une longue arête jusqu’au sommet, vaste et plutôt plat, coiffé d’une pyramide métallique ornée de multiples graffitis.

Pour les plus hardis, une option est d’emprunter le côté nord, plus joli, mais plus long, et nécessitant parfois l’usage des mains. Des restes de la carcasse d’un avion de l’armée portugaise victime d’un écrasement peuvent être aperçus du sentier.

Par temps clair, les coups d’œil à 360 degrés du sommet sur les couleurs et reliefs des montagnes et vallées environnants sont tout simplement exceptionnels. Ne reste plus qu’à descendre vers le refuge ou pousser jusqu’à Imlil pour accomplir le trajet.

Repères - Toubkal

Accès : Imlil se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de Marrakech, facilement accessible en taxi, en voiture ou en bus via Asni.

Argent : 1 $ = 8 dirhams marocains

Coûts : Les services de porteurs ou de muletiers coûtent environ 20 $ par jour, un tarif très raisonnable pour profiter pleinement des paysages et encourager l’économie locale. Même prix pour une nuitée en refuge. Les repas dans les gîtes varient, eux, de 5 $ à 10 $.

Photo courtoisie, Jadrino Huot

Période : La meilleure saison pour attaquer le sommet du mont Toubkal va de mai à octobre, mais les mois d’été sont souvent très chauds. Les autres mois offrent, règle générale, des vues plus claires, mais l’emploi de crampons et de piolets est nécessaire.

Conseils : Prévoir un sac de couchage et des vêtements chauds, même en été, car les nuits sont fraîches et les vents sont forts en haute montagne, quelle que soit la saison.

Bon à savoir : Les refuges offrent quelques victuailles de base. Il est toutefois préférable de s’approvisionner à Marrakech ou Imlil pour les collations.

Santé : Certaines personnes peuvent souffrir du mal aigu des montagnes (maux de tête, saignements de nez, vomissements, etc.) vu l’altitude.