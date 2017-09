Tâche titanesque

ATLANTA | L’Atlanta United FC n’a d’équipe d’expansion que le titre. La troupe de la Géorgie, qui en est à sa première saison dans la Major League Soccer, fait une entrée avec fracas et l’Impact va devoir s’assurer de ne pas ajouter son nom au tableau de chasse de son adversaire de l’après-midi.

On le sait, Atlanta a une attaque dévastatrice, mais l’équipe du sud des États-Unis se retrouve surtout au cœur d’une séquence de six matchs consécutifs au superbe Mercedes-Benz Stadium.

Jusqu’à maintenant, les hommes de Tata Martino ont compilé une fiche de 3-0-1 avec trois jeux blancs. Ils ont marqué 17 buts et n’en ont accordé que 3.

« C’est l’équipe qui, pour moi, est la plus redoutable offensivement en ce moment, assure Patrice Bernier. Malheureusement, on n’a pas le droit de ressortir de là avec rien.

« On s’en va là en sachant qu’on a affronté la meilleure équipe de la Ligue et qu’on affronte maintenant la meilleure équipe de la Ligue actuellement », a ajouté le capitaine qui célébrait son 38e anniversaire samedi.

Failles

Mauro Biello sait quel genre de défi attend son équipe, mais a aussi décelé des failles dans le jeu de son rival du jour.

« C’est une équipe qui a une attaque très dynamique et qui va pousser vers l’avant avec les latéraux.

« Il va y avoir des espaces pour nous dans la transition, alors il faut reconnaître ces moments et il faut leur faire mal. »

Crucial

C’est redondant, mais le match de cet après-midi est crucial pour l’Impact puisqu’une victoire lui permettrait de rejoindre les Red Bulls de New York au 6e rang dans l’Est, eux qui ont 42 points.

New York aura toutefois un match en main sur l’Impact, mais l’équipe traverse une période difficile avec une seule victoire à ses huit derniers matchs (1-3-4).

Tout comme Bernier, Chris Duvall estime qu’il est inconcevable de rentrer à Montréal les mains vides.

« Nous savons que nous devons amasser des points, que ce soit voler un point à l’étranger ou repartir avec les trois points de la victoire. »

Pesant

L’Impact s’est mis dans une position difficile en perdant quatre matchs de suite avant de renverser la vapeur à Toronto, mercredi dernier.

« C’est pesant parce que tu sais que chaque match est une finale, reconnaît Patrice Bernier. Mercredi, on savait qu’on n’avait plus le droit à l’erreur et la victoire nous motive en sachant qu’on a pu sortir de cette séquence négative.

« Quand on est bons, on est aussi bons que n’importe quelle équipe dans la Ligue et en plus, nos bons éléments ont tous contribué. »

Il faut donc disputer le même genre de match que face au Toronto FC mercredi, pour tenter de garder les espoirs en vie.

« On affronte l’équipe de l’heure dans la Ligue. On a fait la job mercredi, il suffit seulement de répéter les mêmes efforts », soutient Bernier avec confiance.

Meilleure maîtrise

Par ailleurs, l’Impact a sans doute joué son meilleur match dans une formation à cinq arrières, mercredi, et ce, malgré les deux buts tardifs de Tosaint Ricketts.

« À l’étranger, ça nous donne un peu plus de stabilité et plus d’espace sur les ailes tout en étant moins exposés dans l’axe », résume Chris Duvall.

Mauro Biello a mentionné qu’avec les matchs rapprochés, Duvall était un bon candidat pour alterner avec Hassoun Camara sur le flanc droit dimanche.

Patrice Bernier devrait pour sa part être titulaire aux côtés de Samuel Piette pour donner du repos à Marco Donadel, qui a connu une bonne sortie à Toronto.

Photo courtoisie

Une attaque dévastatrice

La route vers les séries éliminatoires est parsemée d’embûches pour l’Impact qui, après avoir affronté la meilleure attaque de la MLS mercredi, va affronter la seconde cet après-midi.

Atlanta FC United a inscrit 61 buts en 28 matchs pour une moyenne de 2,18 buts par rencontre.

« C’est une puissance offensive, un peu comme Toronto, qui aime la possession de la balle, résume Samuel Piette. Il va falloir bien appliquer le plan.

« Ce n’est pas épeurant, je vois ça comme un défi de jouer dans un stade rempli comme ça. »

Bonne répartition

Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que l’attaque d’Atlanta est bien répartie parmi ses gros canons.

Josef Martinez produit à un rythme supérieur à un but par match avec 17 réussites en seulement 15 rencontres pour une moyenne d’un but toutes les 65 minutes.

Hector Villalba a produit 11 buts et 9 passes en 28 rencontres, Miguel Almiron a fourni 9 buts et 13 passes en autant de matchs pendant que Yamil Asad a contribué avec 6 buts et 12 passes en 26 sorties.

« Ils sont aussi dangereux que Toronto quand tous les joueurs sont en santé. Quand ça clique et que les passes atteignent leur cible, ils sont très dangereux », a prévenu Evan Bush.

« D’un autre côté, si on peut faire comme contre Toronto et rester compacts en marquant un but, on peut tirer profit du temps et de l’espace qu’on a, a ajouté le gardien. Ils ouvrent les espaces et il faut en profiter en étant patients. »

Gare à Martinez

De toutes les menaces d’Atlanta, c’est Martinez que Mauro Biello entend surveiller de plus près.

« Martinez est très fort dans la boîte. Il est toujours dans l’angle mort des défenseurs et il est très bon en mouvement.

« On doit toujours savoir où il est et ne pas lui donner d’espace. Il est même bon dans les airs même s’il n’est pas grand. »

Appelé à faire une comparaison dans le cas de Martinez, Samuel Piette a surpris.

« On peut le comparer à Anthony Jackson-Hamel. Il a marqué deux buts lors du dernier match. Chaque fois qu’il joue, il crée des trucs. »

Disons que cette comparaison est assez flatteuse pour Jackson puisque Martinez est une véritable menace.