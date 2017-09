Terrorisme: brève comparution d’un homme menacé d’extradition

EDMONTON | Un homme visé par une demande d’extradition des États-Unis a comparu brièvement en cour, vendredi, à Edmonton, où il doit faire face à des accusations d’activités terroristes.

Abdullahi Ahmed Abdullahi a comparu devant la Cour de Queen par vidéoconférence, a rapporté le «Edmonton Journal». Après avoir été brièvement abordé, son cas a été ajourné au 30 octobre prochain.

L’homme de 32 ans est resté silencieux pendant l’audience. Il a toutefois répondu par l’affirmative à la demande de son avocat Akram Attia de le contacter plus tard dans la journée par téléphone.

Les documents liés à cette affaire ont fait l’objet d’une ordonnance de scellé judiciaire pas la cour.

Pour sa part, le Département de la Justice américaine a précisé dans un courriel envoyé vendredi matin qu’il ne commentait généralement pas les cas d’extradition.

Abdullahi fait également face des accusations liées au vol à main armée d’une bijouterie d’Edmonton commis le 9 janvier 2014. L’audience sur cautionnement relativement à cette affaire, qui était également prévue vendredi, n’a finalement pas eu lieu.

Said Abdulkadir, 24 ans, et Abdikadir Abdullahi, 30 ans, sont également des suspects dans l’affaire du vol, mais n’ont pas de lien avec la demande d’extradition d’Abdullahi. Les trois hommes ont été arrêtés sur mandat le 14 septembre dernier à Fort McMurray et doivent comparaître le 10 octobre pour le vol de la bijouterie.