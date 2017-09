Tout laisser derrière et fuir...

En ouverture de saison, le Théâtre Prospero plongera ses spectateurs dans un univers angoissant, mystérieux et menaçant, au point où la fuite semblera la seule issue possible. Les comédiennes Marie-France Lambert et Macha Limonchik y interpréteront deux amies qui auront à fuir leur pays de façon imminente.

« Nous sommes dans un univers angoissant, où notre sécurité est menacée », lance d’entrée de jeu la comédienne Marie-France Lambert, qui multiplie les rôles au théâtre. Après avoir joué tout l’été au Théâtre du Vieux-Terrebonne dans la pièce Les 3 ténors, voilà qu’elle se retrouvera dans les deux prochaines pièces présentées au Théâtre Prospero, Je disparais, qui sera suivie de Les enivrés.

La pièce Je disparais, écrite par l’auteur norvégien Arne Lygre et mise en scène par Catherine Vidal, dresse un portrait de la fragilité, de l’instabilité et de l’insécurité ambiante. Celui d’une société, d’une famille et même, celui d’un individu. Le personnage central, personnifié par Marie-France Lambert, est une femme mariée, menant une vie confortable qui, du jour au lendemain, verra son existence basculer. « On fait inévitablement un rapprochement avec l’actualité et les immigrants », fait remarquer la comédienne.

Bien qu’aucun lieu ne soit précisé dans cette histoire et qu’elle ait été écrite par un Norvégien, on pourrait bien présumer qu’elle se situe ici, en raison de la traduction de Guillaume Corbeil. « On aura l’impression que ça se passe ici, car on parle en québécois », ajoute-t-elle.

Une catastrophe

Guerre, coup d’État, acte terroriste ? On ne sait pas... Le mystère plane. Chose certaine, une catastrophe laissant présager le pire surviendra. « Tout éclate, annonce Marie-France Lambert. Un nouveau système va s’installer, qui menace la sécurité de plusieurs. » S’il y a un important changement de garde politique, on comprendra que certains préféreront partir plutôt que de se conformer à un nouveau régime.

Déjà, une voiture vient d’être incendiée. La fuite est désormais une nécessité. Cette femme, sans histoire se voit maintenant obligée de tout laisser derrière et de quitter sa patrie, entraînant avec elle une amie (Macha Limonchik).

Brisure sentimentale

En plus du danger menaçant, voilà que son mari, qui sera interprété par James Hyndman, la laissera tomber. « Elle tente de se sauver et attend son mari avec ses valises au seuil de la porte, mais il ne viendra jamais », révèle la comédienne. Pire encore, elle le verra avec une autre femme qui lui est étrangère.

Finalement, tous les repères sont perdus et sa vie est complètement bouleversée. « Même l’amitié qui la liait à son amie sera ébranlée et remise en question », révèle-t-elle.

On nous annonce que la pièce dramatique et sombre, qui sera présentée sous forme de divers tableaux, nous fera prendre conscience que personne n’est à l’abri des pires scénarios.