Traitement-choc pour Galchenyuk

Les solutions des anciens entraîneurs tombent souvent sur les nerfs des organisations professionnelles. Mais pour moi, il faut faire subir un traitement-choc à Alex Galchenyuk, et vite !

Les deux premiers matchs préparatoires de l’attaquant américain ont été décevants. Il semble malheureux. J’essaierais donc un traitement-choc et ce serait de le muter à la droite de Jonathan Drouin et Max Pacioretty. Il y a un problème que je ne peux déceler, mais il y en a clairement un. Il faut qu’il joue ! On lui cherche constamment une position. On ne peut pas recommencer à le placer avec Tomas Plekanec.

À 23 ans, Galchenyuk est encore jeune et plein de talent. Avant de prendre une décision finale, c’est ce que je tenterais. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être pas, mais c’est ce que je ferais. On ne peut pas le laisser aller, à moins d’obtenir un joueur de la trempe de Matt Duchene, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.

Relève décevante

Ma philosophie a toujours été de regrouper les six meilleurs attaquants ensemble. Quand tu équilibres tes quatre trios, tu as une équipe équilibrée, mais pas nécessairement une équipe compétitive. C’est la même chose en défensive.

Un autre constat s’impose depuis le début du camp : les jeunes ne se démarquent pas.

Ils ne forcent pas la main de la direction et il y aura sans doute plusieurs joueurs déçus de ne pas être avec le Canadien qui vont se retrouver à Laval.

Claude Julien disait jeudi qu’il y en a qui vont lui faciliter la tâche. Les McCarron, De La Rose et Scherbak étaient des joueurs en partie visés par l’organisation. On parle de premiers choix pour les deux premiers. C’est avec le repêchage que tu fais une bonne transition. Or, ça ne se fait pas chez le Canadien. Il y a trop de points d’interrogation.

Ça commence à faire beaucoup de premiers choix qui ne font que passer chez le Canadien en ajoutant à cette liste Jarred Tinordi. C’est décevant. L’équipe de recruteurs doit avoir des comptes à rendre à Marc Bergevin et à l’organisation. Je regardais les jeunes des Devils, jeudi, qui patinaient à fond de train. Ce sont pourtant les mêmes jeunes qui étaient pour la plupart disponibles pour le Canadien ! On comprend mieux pourquoi le club-école a raté les séries quatre fois au cours des cinq dernières années.

Pour moi, je ne vois pas comment Scherbak et De La Rose pourraient devenir des joueurs réguliers dans la LNH. Il va falloir prendre des décisions. Puis, McCarron a obtenu huit mises en échec, mais dans quelles circonstances ? Je veux que le joueur exprime son talent et non pas qu’il doive penser à son positionnement sur la glace. Qu’on le laisse jouer.

Hudon se démarque

Par contre, il y a aussi de belles surprises, dont celle de Charles Hudon, arrivé au camp avec la ferme intention de demeurer avec le grand club. Ce n’est qu’une question de temps avant que sa place soit confirmée. Je ne vois pas pourquoi on attendrait plus longtemps. Il a fait ses classes, il est mature et il veut jouer. Je n’aime pas voir parfois certaines organisations pousser à la limite la confiance d’un jeune. Hudon est tout feu tout flamme présentement, il faut lui donner la chance de respirer.

En défense, le Canadien pourrait commencer l’année avec sept défenseurs qui n’ont pas été repêchés par l’organisation, ce qui, pour moi, est du jamais-vu. Il est temps pour Bergevin de s’asseoir avec ses recruteurs.

– Propos recueillis par Roby St-Gelais

Les échos de Bergie

Que faire pour les matchs hors-concours ?

Les Bruins de Boston ont décidé de ne pas faire jouer Patrice Bergeron, lundi soir, à Québec, au grand dam des amateurs. Une décision décevante, et malgré tout, il y a eu plus de 9000 personnes pour un match digne de la Ligue américaine, ce qui est formidable.

Les Leafs seront au Centre Vidéotron, mercredi, et il serait intéressant que les gens de Québec connaissent l’alignement des équipes impliquées 48 heures avant le match. Pourquoi ne pas les obliger ? Les amateurs voudront voir les Matthews et Marner pour Toronto, il n’y a pas de doute.

Quand les Blue Jays vont à Montréal, il faut que Russell Martin soit de l’alignement et c’est le cas. Les gens veulent voir les athlètes de la place ou les meilleurs si cela est possible.

Déception à saveur olympique

La mauvaise nouvelle de l’été a été celle que les joueurs de la LNH ne participeront pas aux prochains Jeux olympiques. C’est pourtant un événement majeur et extraordinaire pour notre sport national. Le hockey a toujours été en évidence depuis que les professionnels ont été admis, en 1998. Ils font figure de héros et nos athlètes se sont mis en évidence comme tous les autres athlètes olympiques tous sports confondus. Je suis déçu par cette décision.

Règlements à revoir



Le nouveau règlement pour les mises au jeu est une farce. Si cela continue, les parties vont durer quatre heures ! Au moins, on voit déjà des changements, comme le fait que les juges de lignes ferment les yeux sur le deuxième joueur, sans quoi ce serait une pénalité mineure. J’ai l’impression qu’ils se disent qu’on n’est pas pour passer tout le match en avantage numérique ou désavantage numérique. Chose certaine, ça avantagera les joueurs qui sont plus gros.

Quant au règlement pour les coups de bâton, bâton contre bâton, j’appelle ça le règlement Sidney Crosby, instauré à cause du coup donné à Marc Methot, l’an passé. Disons que c’est exagéré.