Un couple porteur de joie

Il y a des projets de retraite, mais il y a aussi des projets avant la retraite. Au bout d’une carrière de 44 ans en patinage artistique, Josée Picard dit avoir trouvé dans le couple Julianne Séguin et Charlie Bilodeau l’épisode idéal pour finaliser l’œuvre de sa vie d’entraîneuse.

Promise au Temple de la renommée de Patinage Canada depuis le mois d’août, la dame de 60 ans ne le cache pas : le couple prometteur de patineurs québécois qu’elle dirige depuis cinq ans représente « mon dernier projet ». La révélation n’a rien d’alarmant ni d’expéditif quand on sait qu’un « projet », dans le langage de cette discipline, s’étale sur au moins deux cycles olympiques.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovitz

« Quand tu t’investis dans ça, tu sais que c’est un projet à long terme. C’est quelque chose qui demande une dizaine d’années pour arriver à quelque chose. Julianne et Charlie m’ont redonné le goût de continuer et de m’investir », avoue la guide d’expérience, qui a notamment travaillé avec les médaillés olympiques Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler et les champions mondiaux Shae-Lynn Bourque et Victor Kraatz.

« Un charme de les côtoyer »

Il y aurait eu matière à réfléchir sur ce métier après la dernière année qu’ont vécue les deux patineurs.

Une série de commotions cérébrales subies par Julianne Séguin a privé le couple d’une précieuse période d’entraînement depuis le printemps pour raffiner leurs programmes, ce qui est loin de l’idéal à l’approche d’une saison olympique.

Mais ce travail ne repose pas que sur des frustrations. La relation développée depuis cinq ans nourrit depuis longtemps la certitude de l’entraîneuse que ce duo en vaut la peine.

« Ce que je découvre avec eux, c’est la joie de continuer à faire ce travail après tant d’années. Ils font la démonstration que ça n’a pas besoin d’être toujours compliqué. Avec eux, c’est facile. C’est un charme de les côtoyer parce qu’ils ont tous les deux une belle personnalité. Il n’y a jamais d’animosité entre les deux », dit-elle spontanément.

En symbiose

Elle à 4 pi 11 po et lui à 5 pi 11 po, Julianne Séguin et Charlie Bilodeau possèdent l’écart adéquat dans les physiques pour les besoins de cette discipline. Le reste appartient au « millage » à aller chercher dans les entraînements, ce qui a manqué au couple dans les derniers mois et qu’on a vite décelé avec leur troisième place et leur modeste pointage de 61,72 au programme court de vendredi.

Si la confiance, la flexibilité et l’amplitude dans les mouvements s’acquièrent à la longue, il y a autre chose d’essentiel aux chances de réussite dans cette industrie : la complicité naturelle. Dans ce cas-ci, ça semble acquis, selon Josée Picard, qui vit avec eux une trentaine d’heures par semaine.

« Ils ont une chimie, une symbiose entre eux deux qui ne s’explique pas. Ce qu’on voit sur la glace, c’est ce que moi je vois à l’entraînement cinq jours sur cinq. Ce sont des compagnons qui collaborent pour le même but. »

Et qui contribuent à ce que la passion de leur entraîneuse ne s’éteigne jamais...

Des notes encourageantes pour le duo Séguin-Bilodeau

En quête d’optimisme pour construire leur saison olympique, Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pourraient avoir trouvé une nouvelle dose de carburant en terminant deuxièmes du program­me libre de la Classique internationale d’automne de patinage artistique, qui s’est terminée samedi au Sportplexe de Pierrefonds.

Au total des deux jours de compétitions, les vice-champions du monde juniors de 2015 terminent troisièmes, mais leur pointage de 127,92 de samedi aura rappelé que l’issue d’une compétition en couple tient souvent à peu de choses. Le duo canadien de Meagan Duhamel et Eric Radford, pourtant premier après le programme court de la veille, a inscrit le troisiè­me meilleur pointage de la soirée (125,84) pour céder aux Français Vanessa James et Morgan Ciprès, en fin de compte, la victoire finale en vertu de leur performance de 137,00.

« Personnellement, j’étais plus nerveux hier (vendredi). C’était notre premier programme en compétition de l’année, nous étions de retour de blessures, c’est l’année olympique, c’était plusieurs choses mises ensemble, mais considérant tout ça, on ne peut pas demander mieux », a commenté Bilodeau, originaire de Trois-Pistoles.

Retard à combler

De l’aveu des deux patineurs et de leur entraîneuse Josée Picard, les deux programmes de la fin de semaine ont révélé leur retard dans l’échéancier causé par les symptômes de commotions cérébrales subies par la patineuse du couple et qui ont diminué ou carrément empêché des entraînements depuis le printemps. L’espoir réside toutefois dans le bond considérable qu’ils disent avoir effectué depuis deux semaines en réussissant des éléments qu’ils bousillaient encore il y a trois semaines.

« Ce n’était pas de l’entière qualité, mais c’était correct », a voulu résumer la patineuse de Longueuil sur leur prestation de samedi.