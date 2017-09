Un dernier clin d’œil de Réjean Ducharme

Réjean Ducharme a laissé une œuvre considérable, non pas en termes de nombre, mais en importance pour notre culture. Il est à placer dans notre bibliothèque, entre tendresse et désespoir, pour reprendre l’expression du poète Renaud Longchamp. Il est décédé récemment, laissant tous ses lecteurs pantois. Sa femme et complice Claire Richard était décédée il y a un an et plus d’un se demandaient comment l’écrivain secret allait survivre à la disparition de celle qui présidait à toutes ses activités extérieures.

Il est vrai que Réjean n’avait pas publié de roman depuis Gros mots, sorti en 1999. Nous étions nombreux à attendre le suivant. Mais on savait que Ducharme, malmené par la critique pour ses derniers romans, avait laissé entendre que les romans, c’était fini pour lui. De Gros mots, Renaud Longchamp avait dit qu’il fallait le lire debout, en marchant, « tant ce roman a été écrit pour les hommes aux semelles de vent, pour exorciser Exa, la muse désamusée de Johnny, le narrateur ».

Une bouteille à la mer

Rolf Puls, l’ex-directeur des éditions Gallimard à Montréal, explique en introduction à ce livre posthume les origines et l’insolite cheminement de ce manuscrit, à mi-chemin entre l’œuvre littéraire et l’œuvre graphique. Parti de Saint-Ignace-de-Loyola, où résidait à l’époque Réjean Ducharme, pour Paris, en mars 1966, il est revenu au Québec, à Montréal plus précisément, en 2011, pour être finalement publié cinquante et un ans plus tard, quelques semaines après le décès de son auteur, en 2017. Une bouteille à la mer qui nous est finalement revenue.

Ce Lactume date de l’époque de l’écriture de L’avalée des avalés (1964-1965). Déjà on sent l’esprit caustique de Ducharme, qu’on retrouve dans les légendes accompagnant chaque dessin des deux parties de Lactume, une référence à L’Océantume, son troisième roman. Pour qui veut saisir l’esprit ducharmien, cet ouvrage est intéressant à plus d’un titre, pour ses dessins coloriés au crayon de plomb et de couleur (peut-être des Prismacolor, les meilleurs à l’époque ?), mais aussi et surtout pour ses courts textes. Comme le dit Rolf Pulls, « s’y révèlent les thématiques chères à Ducharme : l’enfance perdue, la duplicité des adultes, la difficulté d’aimer, la phobie du pouvoir, de toutes les formes du pouvoir, entre autres le pouvoir de la radio et de la “tévé”, ces “vendeuses de savon et de déodorant. Puons tous’’ ». On se trouve plongé dans les Trophoux avant l’heure, car ces œuvres hétéroclites n’existaient sans doute pas encore physiquement.

Désinvolture

Les dessins sont très souvent abstraits, avec des ovales, des ronds et beaucoup de triangles, de pointes, de flèches et des dents de scie. Qui s’y frotte s’y pique assurément, a dû dire l’auteur de L’avalée des avalés. Mais au milieu de ces vitraux pointus, il y a souvent de l’espoir, une sorte d’ouverture blanche, sans doute celle de l’enfance, qui triomphe au sortir du labyrinthe. D’ailleurs, dans un dessin sans ouverture, sans blanc, Ducharme écrit : « Je hais tous ceux qui veulent des choses en fer. » Ce dessin est un prélude de l’enfer sur terre. Finalement, Ducharme s’octroie « le prix Nobel de la désinvolture ». Il le mérite amplement. Un très beau livre, sans doute le dernier, par lequel se faufile « une étoile toute croche ».

